Vacinação antirrábica para cães e gatos é transferida para novo local - Divulgação

Vacinação antirrábica para cães e gatos é transferida para novo localDivulgação

Publicado 25/09/2026 10:04

Os tutores de cães e gatos de Guapimirim que planejam imunizar seus animais de estimação neste fim de semana devem ficar atentos a uma alteração importante na logística do atendimento. A Campanha de Vacinação Antirrábica, programada para este sábado, dia 26 de setembro, teve o seu local de aplicação modificado. A imunização não será realizada na Praça da Cotia, conforme divulgado anteriormente, mas sim no Boulevard Márcio Passos, situado na Praça da Emancipação. O horário de atendimento permanece inalterado, com equipes de vacinação disponíveis das 9h às 16h para receber a população.

A mudança de endereço visa readequar a estrutura do evento para garantir maior fluidez e acessibilidade aos moradores. A organização reforça o pedido para que os tutores ajudem a espalhar a informação entre vizinhos e familiares, evitando que pessoas se dirijam ao local antigo por engano. A mobilização busca imunizar o maior número possível de animais ao longo de todo o dia de atendimento.

A vacinação antirrábica é considerada a medida mais eficaz e indispensável para a prevenção e o controle da raiva animal. Trata-se de uma zoonose, uma doença que pode ser transmitida de animais para seres humanos, com taxa de letalidade próxima de 100%. Por ser uma enfermidade grave que afeta o sistema nervoso central, a imunização periódica de cães e gatos atua como uma barreira de proteção indispensável, garantindo não apenas a integridade física dos animais domésticos, mas também a segurança de toda a população e a manutenção da saúde pública na região.

Para garantir a segurança durante a aplicação das doses, a organização orienta os responsáveis a tomarem alguns cuidados específicos no transporte dos animais até o posto de vacinação. É recomendável que os cães sejam conduzidos com coleira e guia, enquanto os animais de grande porte ou de temperamento mais agressivo devem obrigatoriamente utilizar focinheira. Já no caso dos gatos, o ideal é que o transporte seja feito em caixas adequadas para evitar fugas ou estresse exagerado decorrente do contato com outros pets no local.

A participação ativa dos moradores na campanha é crucial para atingir as metas de imunização e manter o município protegido. A vacina é totalmente gratuita, segura e indicada para cães e gatos saudáveis. Os tutores que tiverem dúvidas sobre a aptidão do animal para receber a dose podem consultar a equipe técnica de vacinadores presente no local antes da aplicação.