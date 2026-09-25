Vacinação antirrábica para cães e gatos é transferida para novo localDivulgação
Vacinação antirrábica tem novo local de atendimento neste sábado
Ação acontece das 9h às 16h no Boulevard Márcio Passos; imunização protege cães e gatos contra a raiva.
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Ação social gratuita oferece emissão de documentos, habilitação de casamento e atendimento de saúde na Vila Olímpia
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Vacinação antirrábica para cães e gatos em Drive Thru na Cotia
Ação gratuita acontece neste sábado, das 9h às 16h, promovendo a prevenção e a proteção dos animais de estimação.
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Ação conjunta da 67ª DP e da Guarda Municipal capturou o acusado em flagrante após violência doméstica.
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