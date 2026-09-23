Guapimirim recebe mutirão do programa RJ Para Todos em outubro - Divulgação

Guapimirim recebe mutirão do programa RJ Para Todos em outubroDivulgação

Publicado 23/09/2026 10:40 | Atualizado 23/09/2026 14:31

O município de Guapimirim , na Baixada Fluminense, receberá no próximo dia 1º de outubro uma grande ação social voltada para a promoção da cidadania, garantia de direitos e assistência básica à população local. O programa "RJ Para Todos + Serviços", realizado em parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Guapimirim, levará diversos atendimentos gratuitos para os moradores em um novo local de atendimento: as dependências da Escola Municipal Simão da Motta, localizada no bairro Vila Olímpia.

A iniciativa visa descentralizar e democratizar o acesso a serviços públicos essenciais, permitindo que cidadãos em situação de vulnerabilidade ou com dificuldades de locomoção possam regularizar documentos, acessar programas sociais e receber atendimento de saúde preventiva em um único espaço, sem a necessidade de despender recursos com taxas ou deslocamentos longos.

Distribuição de senhas e funcionamento

Para garantir a organização e o fluxo ágil das atividades ao longo do dia, a entrega de senhas para o público será realizada no período das 9h às 14h, na quinta-feira, dia 1º de outubro. A orientação dos organizadores é que a população chegue dentro deste intervalo e atente para os documentos originais exigidos em cada tipo de solicitação, garantindo assim a rápida conclusão dos trâmites administrativos.

O mutirão conta com o apoio de órgãos de grande relevância estadual e municipal, tais como o Detran-RJ, a Fundação Leão XIII, a CEDAE e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Guapimirim.

Grade completa de serviços oferecidos

Durante a realização do evento na Escola Municipal Simão da Motta, os moradores de Guapimirim poderão solicitar gratuitamente uma série de serviços civis e de bem-estar:

Emissão de segunda via do RG: Serviço essencial para a regularização civil de jovens e adultos. Para a solicitação, é obrigatório apresentar a certidão de nascimento original e o documento do CPF.

Habilitação de Casamento: Processo destinado a casais que desejam formalizar a união estável de forma gratuita. O atendimento exige o cadastro prévio no CadÚnico e a apresentação da certidão de nascimento original expedida há no máximo 6 meses.

Isenção de taxas para certidões: Emissão de gratuidades para a obtenção de vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, garantindo o acesso universal aos documentos fundamentais de registro civil.

Atualização e inclusão no CadÚnico: Atendimento especializado focado na regularização das informações do Cadastro Único, porta de entrada para diversos programas sociais das esferas federal, estadual e municipal.

Atendimento com Serviço Social: Suporte prestado por assistentes sociais para orientação técnica, identificação de demandas urgentes das famílias vulneráveis e encaminhamentos para a rede socioassistencial do município.

Atendimento com Nutricionista: Orientações nutricionais individuais focadas na prevenção de doenças, alimentação saudável e acompanhamento do bem-estar das famílias atendidas.

Com ações integradas dessa magnitude, o poder público municipal reforça o compromisso de estar cada vez mais próximo do cidadão, simplificando processos desburocratizados e ampliando as garantias de dignidade e cidadania para toda a comunidade de Guapimirim.

Serviço

Evento: Programa RJ Para Todos + Serviços

Data: Quinta-feira, 1º de outubro

Horário de entrega de senhas: Das 9h às 14h

Local: Escola Municipal Simão da Motta

Endereço: Bairro Vila Olímpia, Guapimirim - RJ

Entrada: Gratuita