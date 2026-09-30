Imunizante protege pessoas com 85 anos ou mais contra infecções pneumocócicas graves e já está disponível na rede pública do município - Divulgação

Imunizante protege pessoas com 85 anos ou mais contra infecções pneumocócicas graves e já está disponível na rede pública do municípioDivulgação

Publicado 30/09/2026 10:52 | Atualizado 30/09/2026 10:53

A Prefeitura Municipal de Guapimirim , através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a uma importante etapa de imunização voltada para a proteção da população idosa do município. A partir desta semana, a Vacina Pneumo 20 (vacina pneumocócica conjugada 20-valente) passa a estar disponível na rede pública de saúde para pessoas com 85 anos ou mais. A medida visa reforçar significativamente as defesas imunológicas dos idosos mais longevos da cidade, reduzindo os riscos de infecções graves e promovendo mais qualidade de vida para a terceira idade.

O principal objetivo da introdução da Pneumo 20 no calendário vacinal é proteger o organismo contra as doenças causadas pela bactéria do gênero pneumococo (Streptococcus pneumoniae). Essa bactéria é responsável por provocar infecções graves e potencialmente fatais em pessoas de idade avançada, tais como pneumonias graves, meningites, otites e bacteriemias (infecção generalizada na corrente sanguínea). Com o avanço da idade, o sistema imunológico passa por um processo natural de enfraquecimento, o que torna a vacinação uma das ferramentas preventivas mais eficazes e fundamentais da medicina moderna.

A importância da mobilização familiar e comunitária

A Secretaria de Saúde destaca que a imunização dessa faixa etária depende fundamentalmente da cooperação dos familiares, cuidadores, filhos e netos. Por se tratar de um público com idade mais avançada — muitos dos quais podem apresentar limitações físicas ou de mobilidade —, o apoio da família é crucial para garantir que os idosos recebam as doses necessárias dentro do prazo adequado.

Além de levar os idosos aos postos de atendimento, os órgãos municipais fazem um apelo para que a população compartilhe as informações sobre a disponibilidade da vacina. O engajamento em redes sociais e no ambiente comunitário ajuda a disseminar o aviso e alcançar idosos que residem em áreas isoladas ou que ainda não têm conhecimento sobre a liberação da vacina na rede municipal.

Como acessar o imunizante nas unidades de saúde

Para receber a dose da Vacina Pneumo 20, os idosos qualificados ou seus acompanhantes devem se dirigir à unidade de saúde de referência (USF ou posto de saúde) mais próxima de sua residência. O atendimento é realizado no horário regular de funcionamento dos postos municipais.

Para garantir a aplicação e o devido registro no histórico vacinal, é recomendável comparecer ao local portando os seguintes documentos pessoais e de identificação:

• Documento de identidade oficial com foto (RG ou Carteira de Trabalho);

• Cadastro de Pessoa Física (CPF);

• Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS);

• Caderneta de vacinação (caso o idoso a possua).

Com essa nova iniciativa preventiva, Guapimirim reafirma o seu compromisso contínuo em fortalecer a atenção primária à saúde, garantindo acolhimento humanizado e proteção efetiva para quem tanto contribuiu ao longo da vida para o desenvolvimento da cidade.

Serviço

Público-alvo: Idosos a partir de 85 anos completos.

Locais de vacinação: Unidades de saúde municipais e postos de referência de Guapimirim.

Acesso: Gratuito, mediante apresentação de documento de identificação e cartão do SUS.