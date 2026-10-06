Guapimirim divulga novas etapas da vacinação antirrábica animal - Divulgação

Guapimirim divulga novas etapas da vacinação antirrábica animalDivulgação

Publicado 06/10/2026 16:52

A Prefeitura de Guapimirim , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância em Saúde e do setor de Bem-Estar e Proteção Animal, divulgou o cronograma oficial das próximas etapas da Campanha de Vacinação Antirrábica no município. A ação preventiva será realizada em dois sábados do mês de outubro nos dias 10 e 24, com postos volantes e fixos espalhados por dezenas de bairros para facilitar o acesso dos tutores.

Em ambas as datas, o atendimento aos cães e gatos acontecerá de forma contínua, das 9h às 16h. A imunização contra a raiva é gratuita e fundamental para prevenir a transmissão do vírus entre os animais e garantir a segurança de toda a população.

Segunda etapa: sábado, 10 de outubro

No dia 10 de outubro, a mobilização da 2ª etapa mobilizará mais de 15 pontos de vacinação na cidade:

• Praças e espaços públicos: Praça Pet, Boulevard, Bar do Vizeu, Drive na Praça da Cotia e Ginásio Poliesportivo do Bananal.

• Unidades de Saúde: Posto de Saúde do Status, Posto de Saúde do Orindi e Posto de Saúde Sebastião Medeiros.

• Escolas e Creches: Escola Municipal Prof.º Otelo, E. M. Rui Barbosa, E. M. Castro Alves, E. M. Santa Eugênia, E. M. Prof.ª Alvina Valério da Silva, E. M. Celina Corrêa da Silva (Paraíso), Creche Municipal Nelson Carneiro e Creche Prof.ª Amélia Maria da Conceição Ulrich.

Terceira etapa: sábado, 24 de outubro

Já a 3ª etapa do cronograma municipal ocorrerá no dia 24 de outubro, contemplando outras localidades:

• Praças e quadras: Quadra do Limoeiro, Praça do Sapê e Praça Jardim Guapimirim.

• Unidades Escolares: E. M. Rosa de Sarom, Escola Católica São Jorge (Várzea Alegre), E. M. Comandante Lellis de Souza, Escola Municipalizada Fazenda Sernambetiba e a equipe Volante Monte Olivete (Garrafão/Barreira).

• Postos de Saúde: Posto de Saúde do Status, Posto de Saúde da Vila Olímpia, Posto de Saúde de Parada Ideal, Posto de Saúde Cidadania (Rua 11) e Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

Serviço: A imunização antirrábica para cães e gatos acontece nos dias 10/10 e 24/10, das 9h às 16h, em dezenas de postos em Guapimirim. Recomenda-se que os tutores levem os cães em coleiras ou guias e os gatos em caixas de transporte apropriadas.