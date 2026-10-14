GuapiTech abre inscrições para cursos gratuitos em GuapimirimReprodução Redes Sociais
De acordo com as informações apresentadas no material oficial, o GuapiTech surge em um cenário de transformação do mercado de trabalho, onde novas ferramentas e competências ganham espaço. A proposta do programa é justamente aproximar a população de Guapimirim de oportunidades de formação e desenvolvimento de habilidades.
Mais do que um pacote de cursos isolados, o GuapiTech foi estruturado como um espaço de aprendizagem contínua. Segundo a Prefeitura, a ideia é criar diferentes portas de entrada para quem quer aprender, se preparar e construir novos caminhos, oferecendo autonomia para reconhecer oportunidades e transformar conhecimento em possibilidades.
A grade anunciada é ampla e diversificada. Entre as formações ligadas à tecnologia estão Robótica Educacional, Informática, Inglês Tecnológico e Xadrez Tecnológico, além de criação de conteúdo digital. Para quem busca capacitação profissional rápida e com demanda no mercado local, o programa oferece cursos como Barbeiro, Manicure e Trancista, além de Design de Sobrancelha, Maquiagem e outras áreas de beleza e serviços.
A programação inclui ainda os preparatórios Pré-Concurso e Pré-ENEM, voltados para quem deseja ingressar no ensino superior ou no serviço público. Essa frente amplia o alcance do programa, atendendo desde adolescentes em fase escolar até adultos que buscam estabilidade profissional.
O caráter 100% gratuito é um dos principais destaques da ação. Em um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro onde o acesso à qualificação muitas vezes exige deslocamento para a capital, a oferta local, sem custo para o aluno, representa um incentivo direto à permanência e ao desenvolvimento econômico na própria cidade.
No vídeo de divulgação, a prefeita Marina Rocha reforça o convite para que os moradores compartilhem a oportunidade e não deixem o prazo passar. O alerta é que as vagas são limitadas e o processo seletivo se encerra no dia 20 de outubro. A orientação da gestão é que os interessados não deixem para a última hora.
As inscrições podem ser feitas de duas formas. A principal é online, pelo site oficial do processo seletivo: https://processoseletivo.guapitech.org.br. Para quem prefere atendimento presencial ou tem dificuldade de acesso à internet, a equipe do GuapiTech está recebendo inscrições na sede do programa, na Rua Edgar Barbosa, 1175, no bairro Jardim Guapimirim.
A expectativa da Prefeitura é que o programa ajude a movimentar a economia criativa e de serviços do município, ao mesmo tempo em que promove inclusão digital. Ao oferecer desde cursos de informática básica e avançada até formações em robótica e inglês com foco tecnológico, o GuapiTech mira tanto na alfabetização digital quanto na preparação para profissões do futuro.
SERVIÇO
GuapiTech – Cursos 100% gratuitos
Inscrições até: 20 de outubro
Site: https://processoseletivo.guapitech.org.br
Presencial: Rua Edgar Barbosa, 1175 – Jardim Guapimirim, Guapimirim (RJ)
Cursos: Robótica, Informática, Inglês Tecnológico, Xadrez Tecnológico, Barbeiro, Manicure, Trancista, Pré-ENEM, Pré-Concurso e outros.
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