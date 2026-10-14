GuapiTech abre inscrições para cursos gratuitos em GuapimirimReprodução Redes Sociais

Mais artigos de Pablo Cavalcanti
Pablo Cavalcanti
Guapimirim abriu inscrições para a nova etapa de cursos gratuitos do programa GuapiTech. A iniciativa, divulgada em vídeo pela prefeita Marina Rocha, reúne formações voltadas para diferentes perfis da população, desde jovens em busca do primeiro emprego até profissionais que desejam se recolocar ou aprender uma nova habilidade. As inscrições seguem abertas somente até o dia 20 de outubro.

De acordo com as informações apresentadas no material oficial, o GuapiTech surge em um cenário de transformação do mercado de trabalho, onde novas ferramentas e competências ganham espaço. A proposta do programa é justamente aproximar a população de Guapimirim de oportunidades de formação e desenvolvimento de habilidades.

Mais do que um pacote de cursos isolados, o GuapiTech foi estruturado como um espaço de aprendizagem contínua. Segundo a Prefeitura, a ideia é criar diferentes portas de entrada para quem quer aprender, se preparar e construir novos caminhos, oferecendo autonomia para reconhecer oportunidades e transformar conhecimento em possibilidades.

A grade anunciada é ampla e diversificada. Entre as formações ligadas à tecnologia estão Robótica Educacional, Informática, Inglês Tecnológico e Xadrez Tecnológico, além de criação de conteúdo digital. Para quem busca capacitação profissional rápida e com demanda no mercado local, o programa oferece cursos como Barbeiro, Manicure e Trancista, além de Design de Sobrancelha, Maquiagem e outras áreas de beleza e serviços.

A programação inclui ainda os preparatórios Pré-Concurso e Pré-ENEM, voltados para quem deseja ingressar no ensino superior ou no serviço público. Essa frente amplia o alcance do programa, atendendo desde adolescentes em fase escolar até adultos que buscam estabilidade profissional.

O caráter 100% gratuito é um dos principais destaques da ação. Em um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro onde o acesso à qualificação muitas vezes exige deslocamento para a capital, a oferta local, sem custo para o aluno, representa um incentivo direto à permanência e ao desenvolvimento econômico na própria cidade.

No vídeo de divulgação, a prefeita Marina Rocha reforça o convite para que os moradores compartilhem a oportunidade e não deixem o prazo passar. O alerta é que as vagas são limitadas e o processo seletivo se encerra no dia 20 de outubro. A orientação da gestão é que os interessados não deixem para a última hora.

As inscrições podem ser feitas de duas formas. A principal é online, pelo site oficial do processo seletivo: https://processoseletivo.guapitech.org.br. Para quem prefere atendimento presencial ou tem dificuldade de acesso à internet, a equipe do GuapiTech está recebendo inscrições na sede do programa, na Rua Edgar Barbosa, 1175, no bairro Jardim Guapimirim.

A expectativa da Prefeitura é que o programa ajude a movimentar a economia criativa e de serviços do município, ao mesmo tempo em que promove inclusão digital. Ao oferecer desde cursos de informática básica e avançada até formações em robótica e inglês com foco tecnológico, o GuapiTech mira tanto na alfabetização digital quanto na preparação para profissões do futuro.

SERVIÇO
GuapiTech – Cursos 100% gratuitos
Inscrições até: 20 de outubro
Site: https://processoseletivo.guapitech.org.br
Presencial: Rua Edgar Barbosa, 1175 – Jardim Guapimirim, Guapimirim (RJ)
Cursos: Robótica, Informática, Inglês Tecnológico, Xadrez Tecnológico, Barbeiro, Manicure, Trancista, Pré-ENEM, Pré-Concurso e outros.