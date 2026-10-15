Prefeita de Guapimirim, Marina RochaDivulgação
A democracia se constrói com respeito e olhar para a nossa realidade
A verdadeira democracia exige tolerância com as divergências e prioridade para quem mais precisa.
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