Prefeita de Guapimirim, Marina Rocha - Divulgação

Prefeita de Guapimirim, Marina RochaDivulgação

Publicado 15/10/2026 09:00

OPINIÃO

Ao longo de toda a minha trajetória pública e pessoal, sempre pautei minhas atitudes pela busca constante da paz, da harmonia e do respeito mútuo. Acredito firmemente que qualquer convivência saudável, seja em família, no trabalho ou na vida em sociedade, depende da nossa capacidade de ouvir e acolher o próximo.

Infelizmente, assistimos hoje a um cenário de profunda divisão política em nosso país. Criou-se um ambiente em que lados opostos parecem incapazes de sentar à mesma mesa para conversar. Na política, isso não é apenas lamentável: é nocivo. O pilar fundamental de qualquer democracia é justamente o diálogo. Conviver com divergências e opiniões contrárias é saudável e necessário, pois é do contraditório que surge o verdadeiro equilíbrio.

O problema começa quando o debate dá lugar ao extremismo. Discursos radicais, venham de onde vierem, travam o desenvolvimento do Brasil, alimentam o ódio e semeiam a discriminação. Não podemos aceitar que a política se transforme em uma arena de combate onde o objetivo seja destruir quem pensa diferente.



Neste próximo dia 25 de outubro, seremos chamados novamente às urnas para decidir o futuro da Presidência da República. Independentemente de qual seja a sua escolha, deixo aqui um apelo de coração: respeite o seu vizinho, o seu amigo e o seu familiar que discorda de você. O respeito é a base indispensável para construirmos um país melhor.

Como gestora, minha torcida é para que o próximo presidente olhe com atenção e sensibilidade para os municípios, especialmente para as cidades menores, que tanto necessitam do suporte e da parceria do Governo Federal para prosperar.



No momento de votar, peço que reflita sobre as reais necessidades de sua cidade, do nosso estado e da nossa nação. O discurso bonito pode até impressionar, mas o que de fato sustenta a nossa população é a realidade do dia a dia. Que a paz e a responsabilidade guiem as nossas escolhas.

Marina Rocha - Prefeita de Guapimirim