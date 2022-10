Nivea Stelmann e Elano - Foto: Francisco Cepeda/Agnews

Rio - Em entrevista ao podcast "Vascoolhando", comandado por André Vasco, Nivea Stelmann relembrou o romance vivido com o ex-jogador Elano em 2011. Casada com Marcus Rocha, a atriz de 48 anos admitiu que se arrependeu do antigo relacionamento.

fotogaleria "Não por ele, ele não é uma pessoa ruim. A família dele é legal, ele é um homem de bom coração. Mas não tem nada a ver eu ter participado disso. Tenho certeza que ele se arrepende e eu também. Tanto que ele voltou para onde ele nunca deveria ter saído, e eu segui minha vida", afirmou.

Com o fim do affair, Elano acabou retomando a relação com a ex-esposa, com quem vivia antes do romance com Nivea Stelmann. A atriz confessou que não precisava ter aquele affair. "A gente era burro, os dois eram imaturos. Foi desnecessário isso daí. Está no passado."