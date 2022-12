Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29). - Reprodução Twitter

Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29).Reprodução Twitter

Publicado 29/12/2022 17:29 | Atualizado 29/12/2022 18:44



morte de Pelé fez com que grandes nomes do esporte como Usain Bolt e Lewis Hamilton deixassem homenagens ao Rei do Futebol. Nesta quinta-feira, as redes sociais foram tomadas por mensagens e condolências pela partida do Atleta do Século.

"Uma lenda do esporte. Descanse em paz Rei Pelé", disse o ex-velocista jamaicano Usain Bolt.

A Sporting Legend.



"Uma lenda do esporte. Descanse em paz Rei Pelé", disse o ex-velocista jamaicano Usain Bolt.

"Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por compartilhar seu talento, genialidade e amor conosco. O legado de Pelé nos inspirará para sempre e sempre", escreveu Lewis Hamilton em publicação no Instagram.

Lewis Hamilton homenageou Pelé Foto: Reprodução

"Um descanso em paz para uma lenda. Hoje celebramos seu legado! O espírito de Pelé viverá para sempre", disse o jogador da NBA, Jaylen Brown.

"Um descanso em paz para uma lenda. Hoje celebramos seu legado! O espírito de Pelé viverá para sempre", disse o jogador da NBA, Jaylen Brown.

Jimmy Butler, do Miami Heat, torceu pelo Brasil na Copa e prestou singela homenagem Foto: Reprodução

"Hoje um grande nome do esporte mundial se vai. Um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. O seu legado sempre ficará. Não o vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que foi o Rei do Futebol", disse o tenista espanhol Rafael Nadal.

Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará.



No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol.



DEP #ORei #Pele pic.twitter.com/E4mKdu8gBt — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 29, 2022

Considerada uma das maiores atletas femininas do Basquete, a ex-jogadora Hortência também deixou sua mensagem. Além dela, o ex-jogador de Futsal, Falcão, e o ex-jogador de vôlei, Giba, fizeram publicações no Instagram.

Considerada uma das maiores atletas femininas do Basquete, a ex-jogadora Hortência também deixou sua mensagem.

Além dela, o ex-jogador de Futsal, Falcão, e o ex-jogador de vôlei, Giba, fizeram publicações no Instagram.