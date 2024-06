Thiago Almada está na mira do Botafogo - Divulgação / Atlanta

Thiago Almada está na mira do BotafogoDivulgação / Atlanta

Publicado 23/06/2024 11:19 | Atualizado 23/06/2024 11:43

Estados Unidos - Campeão do mundo com a seleção da Argentina em 2022, o meia Thiago Almada, do Atlanta United, tem negociações avançadas para ser o novo jogador do grupo Eagle Football, pertencente a John Textor, dono majoritário da SAF do. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, as tratativas envolvendo o jogador de 23 anos giram em torno de 20 milhões de dólares (quase R$ 109 milhões na cotação atual).