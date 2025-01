Casa de Cultura Adolpho Bloch - Bruno Nepomuceno

Publicado no Diário Oficial desta terça, 28/01, o Edital nº 02/2025 pode ser conferido pelo link De 03 a 07 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Cultura estará com inscrições abertas para 10 cursos gratuitos realizados na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras. São oferecidas 450 vagas, que serão preenchidas por meio de Sorteio Público.Como previsto na Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas são destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino e pessoas de baixa renda comprovadamente e/ou inscritas em programas sociais. As demais oportunidades são para ampla concorrência.Publicado no Diário Oficial desta terça, 28/01, o Edital nº 02/2025 pode ser conferido pelo link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/2851

Vagas: os cursos oferecidos são Ballet baby, ritmos, dança do ventre, dança urbana, teatro, teatro 3ª idade, Capoeira, Desenho Livre e Oficina de Criatividade em artes.



Inscrições: As inscrições presenciais acontecerão de 03 a 07 de fevereiro, na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras), com atendimento das 8h às 16h. Os inscritos receberão um canhoto comprovando a inscrição, que deverá ser apresentado no dia do Sorteio Público das vagas.



Documentos: O candidato e o representante legal de menores de 18 anos deverão apresentar cópia dos seguintes documentos: documento de identificação pessoal com foto e CPF; declaração escolar atualizada ou certificado de conclusão; comprovante do Número de Identificação Social (NIS), caso possua; comprovante de residência de Teresópolis (no próprio nome ou no nome do representante legal) e a ficha de inscrição, obtida no local, já preenchida.



Sorteio e resultado: O Sorteio Público das vagas oferecidas será realizado no dia 11 de fevereiro, às 10h, no teatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch. Para participar, o candidato, ou o representante legal, deverá apresentar o comprovante da inscrição, junto com um documento de identificação com foto, para receber o número do sorteio. Quem não comparecer, será eliminado do processo seletivo.



A lista dos contemplados será divulgada no dia 12 de fevereiro, no site da Prefeitura de Teresópolis (www.teresopolis.rj.gov.br) e no mural da Casa de Cultura.



Matrícula e início das aulas: A matrícula dos candidatos sorteados será realizada de 12 a 14 de fevereiro, pelo próprio candidato ou pelo responsável legal, das 9h às 16h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, mediante a apresentação de uma foto 3x4 atual. Quem não comparecer, perderá a vaga.