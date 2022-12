Iguaba Grande acerta detalhes sobre participação da Trilha "Volta ao Rio" - Divulgação

Iguaba Grande acerta detalhes sobre participação da Trilha "Volta ao Rio"Divulgação

Publicado 13/12/2022 18:26

Nesta segunda (12) foi realizada uma reunião com a finalidade de acertar os detalhes da adesão de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, à política pública Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – Rede Trilhas (portaria conjunta nº 407 de 2018). Mais especificamente, a conversa tratou da participação do município no percurso “Volta ao Rio”.

“Volta ao Rio” está sendo construída com as trilhas regionais e locais. Esta é uma iniciativa da Rede Trilhas, com apoio do INEA, ICMBio, SETUR e TURISTIO, e vai conectar os principais atrativos naturais, turísticos e culturais do estado. O percurso, de aproximadamente 1.200 km, vai interligar destinos das regiões metropolitanas, Costa Verde, Costa do Sol, Vale do Café, Serra Verde Imperial e Agulhas Negras.

Com a iniciativa, segundo Vinícius Levalle, secretário de Meio Ambiente, o objetivo é fortalecer o ecoturismo. “É muito interessante o trabalho que a Associação Rede Brasileira de Trilhas realiza para fortalecer as trilhas no país. Estamos muito animados para a realização deste projeto na cidade, que vai potencializar ainda mais o turismo ecológico do estado. O Rio de Janeiro possui uma vasta rota de interesse natural, histórico e cultural,” afirmou.

De acordo com a prefeitura, brevemente serão divulgadas as placas da trilha iguabense, que portarão elementos característicos da cidade. Ainda conforme o município, para o mês de janeiro de 2023, estão agendadas capacitações e oficinas de sinalização de trilhas para a guarda ambiental e interessados na temática.

De acordo com Amanda Jevaux, Diretora da Associação Rede Brasileira de Trilhas para o Estado do Rio, “devido a essa iniciativa, Iguaba se junta aos outros municípios do Rio de Janeiro que estão se organizando para que suas trilhas se conectem. É uma oportunidade única para colocar a ‘Volta do Rio’ na vitrine. Trata-se de uma das trilhas de longo curso mais bonitas do mundo e, ficar pronta para o Congresso que acontece em setembro de 2023, significa aproveitar esse momento especial em que os maiores especialistas do Brasil e do mundo estarão aqui para percorrê-la e divulgá-la internacionalmente”.

Além da secretaria de Meio Ambiente, participaram da reunião as secretarias de Turismo, Segurança e Ordem Pública e Agricultura.