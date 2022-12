O sargento estava na corporação desde 2000 - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/12/2022 15:10

Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) morreu após ser baleado na Favela Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (6). O sargento Ângelo Rodrigues de Azevedo, de 48 anos, foi socorrido ainda com vide para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava na corporação desde 2000, era casado, pai de três filhos e morava em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos.



Conforme a Polícia Militar, agentes do Bope foram atacados a tiros por criminosos em uma área de mata da comunidade, quando realizavam uma operação para reprimir a circulação de criminosos pela região. Ângelo foi atingido durante o confronto.



Em nota, a PMERJ comunicou a morte do agente e lamentou o ocorrido. Ainda não há informações sobre a hora e local do sepultamento.



O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada diligenciam para identificar e prender os autores do crime. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelos números da central de atendimento, que são 2253- 1177 e 0300-253-1177. O WhatsApp é o 99973-1177.