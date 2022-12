Iguaba realiza Parada do Orgulho LGBTQIA, neste domingo (4) - Divulgação

Publicado 01/12/2022 16:34

A Parada do Orgulho LGBTQIA de Iguaba Grande, cidade da Região dos Lagos, acontece neste domingo (4), na Praça da Estação, a partir das 13h. Este ano, a parada trará o tema “A princesinha da Região dos Lagos, grita contra a LGBTIfobia”. A programação conta com shows de dança, apresentações de dragqueens, DJs e muita música eletrônica.

A presidente do Grupo Aldeia Diversidade, Laysa Jotha, destaca a importância do evento.

“Estamos chegando na sexta edição do evento e encerrando com chave de ouro o ciclo de Paradas do Orgulho LGBTQIA da Região dos Lagos. O grupo este ano tem como objetivo fazer o levantamento de pessoas LGBTQIA e demandas da comunidade, para apresentar em números e dados ao poder público e cobrar mais políticas públicas para o segmento”, ressaltou Jotha.

Durante toda a festa haverá ambulância, banheiros químicos, praça de alimentação e equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar. O evento também será apoiado pelo Fórum de ONGs LGBT do Interior do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da Secretaria de Turismo e do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea I e II.