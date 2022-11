O 'Grande Abaugi' foi criado em 2018 e, atualmente, é composto por 13 pessoas, incluindo o coordenador André Roberto - Letycia Rocha (RC24h)

O 'Grande Abaugi' foi criado em 2018 e, atualmente, é composto por 13 pessoas, incluindo o coordenador André RobertoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/11/2022 11:33

O grupo da Oficina de Teatro da Casa de Cultura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, “Grande Abaugi”, participou do Festival Cena Livre na sexta-feira (25), em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e ganhou quatro premiações. O grupo passou no Edital, lançado aproximadamente 2 meses atrás, e pode apresentar a peça “O monstro do lixão”, no Teatro Municipal Rosalinda Pandolfo Lisboa.

De oito premiações do Festival, o grupo conquistou quatro, sendo elas: Melhor cenário, Melhor Ator Coadjuvante – Alexander Almeida, Premiação Especial Júri e Melhor Peça do Júri Popular. Além disso, o grupo foi indicado nas categorias: Melhor figurino, Melhor trilha sonora e Melhor Ator Coadjuvante – João Guilherme e Arthur Alves.

O "Grande Abaugi" foi criado em 2018, atualmente é composto por 13 pessoas, incluindo o coordenador André Roberto e já realizou diversas apresentações locais, inclusive no Circuito Cultural que aconteceu na última semana.

“Para mim foi uma experiência única, como ator e também morador de Iguaba Grande ver a prefeitura apoiando a gente. Poder participar pela primeira vez de um festival deste tamanho e tão longe de casa foi transformador para mim como ator e ser humano, uma experiência única. Estou muito grato e orgulhoso do resultado", disse o ator, Arthur Alves.

A peça apresentada foi de autoria do coordenador, que inicialmente foi criada para o público infantil, mas passou por adaptações para o festival.

“Ver a arte e a cultura da nossa cidade sendo valorizadas e reconhecidas em outro Estado é perceber que estamos no caminho certo! Estamos muito felizes com essa conquista e que venham outras ainda maiores", declarou o prefeito, Vantoil Martins.