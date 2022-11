A ‘Liga do Natal’ nasceu derivada da ‘Vila Encantada de Natal’, que existe desde 2015 - Divulgação

Publicado 24/11/2022 11:43

O município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, receberá o Projeto Liga do Natal no dia 11 de dezembro, a partir das 16h, na Praça da Estação. O projeto é totalmente gratuito e promove a interação com o público de maneira multiplataforma, com narrativas on-line, pela TV e também presencialmente.

Com a intenção de proporcionar diversão para toda a família, o evento contará com brincadeiras, exibição de filme natalino, espetáculo teatral e apresentações culturais, para o público de diferentes idades.



Confira a programação completa:



16h às 18h: Brincadeiras na praça para crianças de 6 a 12 anos

18h às 19h30: Exibição filme

19h30 às 20h: Apresentações Culturais da cidade

20h15: Exibição espetáculo teatral

Sobre a 'Liga do Natal':



A ‘Liga do Natal’ nasceu derivada da ‘Vila Encantada de Natal’, que existe desde 2015. Esta será a sétima edição deste projeto, que aborda as tradições natalinas de forma artística e pedagógica, apresentando o Natal numa perspectiva renovada, divertida e atraente para toda a família, especialmente ao público infanto-juvenil, sempre pautada nos valores de fraternidade, cuidado com o meio ambiente e respeito à diversidade.