Nesta sexta-feira (18), a partir de 18h, será realizada a pesagem oficial, transmitida pela página oficial da prefeitura do municípioReprodução/Internet

Publicado 18/11/2022 15:42

Neste sábado (19), acontece a competição ‘IguaFight’ – Título Estadual de Muay Thai, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. O octógono será montado na Praia do Ubás, na altura do quiosque 12. Cerca de 40 participantes vão disputar nas categorias feminino e masculino.

Nesta sexta-feira (18), a partir de 18h, será realizada a pesagem oficial, transmitida pela página oficial da prefeitura do município. As lutas vão acontecer no sábado (19), a partir de 15h, porém, a partir de 9h, serão realizadas atividades da Academia Popular.

“Incentivamos muito o esporte aqui na cidade e está sendo uma alegria realizar esse evento. Acreditamos que através do esporte poderemos contribuir para a qualidade de vida de cada cidadão, além de trazer um momento de lazer para as famílias locais,” afirmou o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Ricardo Coutinho.