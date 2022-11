Previsão é que 160 mil veículos venham à Região dos Lagos no feriadão - Divulgação

Publicado 11/11/2022 16:15

O feriado da Proclamação da República, que acontece na próxima terça-feira (15), ainda não chegou, mas as movimentações em direção à Região dos Lagos estão intensas. Apenas nesta sexta-feira (11), na Via Lagos, a estimativa é que 29 mil veículos passem pela estrada. No total, até a próxima quarta (16), 160 mil devem utilizar a rodovia.

O alto fluxo continua neste sábado (12), onde 36 mil automóveis seguirão em direção à Costa do Sol. O número começa a cair a partir de domingo (13), onde serão registrados 23 mil veículos.

Confira a intensidade em cada dia:

Sexta-feira (11/11) – 29 mil veículos

Sábado (12/11) – 36 mil veículos

Domingo (13/11) – 23 mil veículos

Segunda-feira (14/11) – 24 mil veículos

Terça-feira (15/11) – 29 mil veículos

Quarta-feira (16/11) – 19 mil veículos

Movimento na Ponte Rio-Niterói

A grande movimentação também será vista na Ponte Rio-Niterói, segundo a Ecoponte. Entre esta sexta e quarta-feira, nos dois sentidos, 797 mil veículos passarão pelo local.

O maior fluxo será nesta sexta e sábado, quando aproximadamente 287,5 mil automóveis devem passar pela rodovia. Nestes dois dias, de acordo com a concessionária, vindo em direção à Região dos Lagos e Niterói, a previsão é que 155, 5 mil veículos passem pelo local. Já no sentido Rio de Janeiro e Costa Verde, no mesmo período, é estimado que outros 132,1 mil trafeguem pela via.

Na terça-feira e quarta, volta do feriado da Proclamação da República, cerca de 136,2 mil veículos deverão passar pela Ponte Rio-Niterói em direção ao Rio. Já no sentido Niterói, no mesmo período, o fluxo previsto será de 121,9 mil veículos.