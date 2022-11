Aproximadamente 40 atletas disputaram as categorias - Letycia Rocha (RC24h)

Aproximadamente 40 atletas disputaram as categoriasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/11/2022 15:31

Na última sexta-feira (18) e no sábado (19), aconteceu a 1ª competição IguaFight – Título Estadual de Muay Thai, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. As lutas foram realizadas no sábado (19), a partir das 15h, e quatro lutadores garantiram o cinturão para a cidade, nas categorias masculina e feminina. Os vencedores foram Marcos Eduardo, Junior Sales, Lucas e Beatriz Guimarães.

Aproximadamente 40 atletas disputaram as categorias. Os vencedores da competição pelo título estadual foram Larissa Alves, Maria Cecília Andrade, Livia Moraes, Shirley, Hadrian Ferreira, Anthony Rodrigues, Thiago Reis, Pedro Henrique, João Victor Rodrigues, Renzo Argentino e Vitorio Malveira.

“Eu faço Muay Thai há um ano, essa é minha segunda luta e primeira competição estadual e eu consegui ganhar. Se você tem um sonho, não desista! Eu não desisti do meu e levei o primeiro lugar”, declarou a lutadora Beatriz Guimarães.

O evento foi realizado na Praia do Ubás, na altura do quiosque 12, onde o ringue foi montado e, também, a pesagem dos atletas, na sexta-feira. No sábado pela manhã, as atividades tiveram início com a academia popular.