‘Virada Show 2023’ em Iguaba Grande tem três dias de festa com atraçõesDivulgação

Para celebrar o fim de ano, Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, preparou a “Virada Show 2023” com programação de três dias de festa, começando nesta quinta-feira (29). Todos os shows ocorrerão na Praça da Estação, com atrações como: Xande de Pilares, Mumuzinho e Sandro Martins.

Além disso, no dia 31 de dezembro, a tradicional queima de fogos acontecerá na Ilha de Santa Rita, a partir das 23:59h, podendo ser vista por toda extensão da orla. O show pirotécnico terá aproximadamente 10 minutos, com fogos de baixo estampido, visando uma melhor experiência para idosos, crianças, acamados, pessoas com deficiência e também para os animais, que são sensíveis ao barulho.

“Encerrar mais um ano com tantas realizações em nossa cidade é motivo de muita alegria. Iguaba Grande cresceu muito este ano e tenho certeza de que em 2023 virão novas conquistas. É um momento de celebração e, pensando em nossa população, iremos realizar três dias de festa com diversão para toda a família", disse o Prefeito, Vantoil Martins.

A festa contará com palco para apresentações, pista ampla e terão aproximadamente 20 expositores espalhados pelo evento, com venda de bebidas, comidas e adereços, além de banheiros químicos e posto médico. A entrada principal do evento será pela Rua Marquês Garcia (Rua do Itaú).

“Estamos preparando um evento para toda a população e, além das atrações e queima de fogos, temos trabalhado em conjunto com outras secretarias para garantir que os três dias de festa tenham toda infraestrutura necessária para garantir a diversão e segurança dos nossos moradores e visitantes", disse Ricardo Coutinho, secretário de Turismo.

O evento também irá garantir lazer e diversão para o público infantil, com parque de diversões e brinquedos infláveis. Buscando maior segurança, a Guarda Municipal estará disponibilizando pulseiras de identificação para as crianças, com nome e telefone dos responsáveis.

Durante os shows, aproximadamente 100 agentes de segurança estarão atuando no local, entre Guardas Municipais, Apoio, Defesa Civil, Polícia Militar e a Equipe de Fiscalização de Posturas, que fará a inspeção de coolers e isopores para retirada de garrafas, copos, taças e canecas de vidro. A entrada com esses utensílios estará proibida no evento.

Além de todo o aparato de segurança, o Conselho Tutelar Municipal também estará presente acompanhando os expositores, para garantir que não haverá venda de produtos alcoólicos e cigarros para menores de idade.

Confira a programação completa:

29/12 (Praça da Estação)

23h59 – Xande de Pilares

30/12 (Praça da Estação)

22h – Emipê

23h59 – Mumuzinho (Praça da Estação)

31/12 (Orla)

23h59 – Queima de fogos na Ilha de Santa Rita

31/12 (Praça da Estação)

00h30 – Sandro Martins Part. Gaby Moura e Giovanna Queiroz