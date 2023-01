Virada Show 2023 faz história em Iguaba Grande - Divulgação

Virada Show 2023 faz história em Iguaba GrandeDivulgação

Publicado 03/01/2023 13:21

O evento “Virada Show 2023” foi um sucesso em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos. Com cerca de 10 mil pessoas, a programação contou com três dias de festa, com apresentação de artistas como: Xande de Pilares, Mumuzinho e Sandro Martins.

Os shows ocorreram na Praça da Estação, do dia 29 até 31 de dezembro, onde foi montada uma grande estrutura para toda a população. A festa teve aproximadamente 20 expositores espalhados pelo evento, com venda de bebidas, comidas e adereços, além de banheiros químicos, posto médico e um parque de diversões para toda a família.

Além disso, no dia 31 de dezembro, houve a tradicional queima de fogos, na Ilha de Santa Rita, ponto estratégico escolhido para uma melhor visualização e também na passarela do condomínio Vila Romana. O show pirotécnico teve aproximadamente 15 minutos, com fogos de baixo estampido, em respeito às pessoas com deficiência, idosos, pessoas com sensibilidade a barulho e animais de estimação.

Para os iguabenses que não quiseram se deslocar para as praias, foi possível assistir a todo o show em uma transmissão ao vivo pela página da Prefeitura e através dos telões montados na Praça da Estação.

Durante os três dias de festa, aproximadamente 100 agentes de segurança atuaram no local, onde foram apreendidas cerca de 940 garrafas de vidro. E também foram distribuídas mais de 370 pulseiras de identificação para o público infantil, garantindo a segurança, caso as crianças se perdessem de seus responsáveis.

“A Virada Show 2023 foi a melhor de todos os tempos, com belíssimos shows que emocionaram o público, mesmo com a chuva. Quero agradecer imensamente a nossa população e todos que nos visitam, além de parabenizar a secretaria de Turismo, que garantiu excelente organização. Tivemos grandes conquistas no ano de 2022 e tenho certeza de que em 2023 teremos muito mais.” Disse o prefeito, Vantoil Martins.