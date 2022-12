Mumuzinho é atração desta sexta (30) no ‘Virada Show 2023’, em Iguaba Grande - Divulgação

Publicado 30/12/2022 14:00

O cantor e pagodeiro Mumuzinho é a atração confirmada desta sexta-feira (30) no ‘Virada Show 2023’, em mais um dia de festividade em Iguaba Grande. O show está previsto para começar às 23h59, na Praça da Estação.



Abrindo as comemorações desta noite de sexta (30), também na Praça da Estação, às 22h, sobe ao palco o jovem cantor iguabense Emipê. Seguindo na programação, a tradicional queima de fogos deste sábado (31) será na Ilha de Santa Rita, a partir das 23h59 e podendo ser vista por toda extensão da orla. O show pirotécnico terá aproximadamente 10 minutos, com fogos de baixo estampido.



“Encerrar mais um ano com tantas realizações em nossa cidade é motivo de muita alegria. Iguaba Grande cresceu muito este ano e tenho certeza de que em 2023 virão novas conquistas. É um momento de celebração e, pensando em nossa população, iremos realizar três dias de festa com diversão para toda a família”, disse o prefeito Vantoil Martins.



XANDE DE PILARES ABRIU A PROGRAMAÇÃO



O cantor Xande de Pilares foi quem abriu a programação do ‘Virada Show 2023, agitando a platéia iguabense na noite desta quinta-feira (29).

Confira a programação completa:



Sexta-feira (30) (Praça da Estação)

22h – Emipê

23h59 – Mumuzinho (Praça da Estação)



Sábado (31) (Orla)

23h59 – Queima de fogos na Ilha de Santa Rita



Sábado (31) (Praça da Estação)

00h30 – Sandro Martins Part. Gaby Moura e Giovanna Queiroz