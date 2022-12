Alunos da rede municipal de Iguaba Grande terão Colônia de Férias - Divulgação

Publicado 28/12/2022 13:31 | Atualizado 28/12/2022 13:32

Tiveram início nesta quarta-feira (28), e seguem até esta quinta (29), as inscrições para a Colônia de Férias, no SENALBA RIO Capital/ APIERJ, destinada a alunos, de 7 a 13 anos, da rede municipal de ensino de Iguaba Grande, na Região dos Lagos. As atividades acontecerão no mês de janeiro, entre os dias 9 e 13 e de 16 a 20.

As inscrições poderão ser feitas on-line, através do link que será divulgado nas redes sociais a prefeitura. O resultado da classificação será divulgado na próxima segunda-feira (2).

Os responsáveis dos estudantes que forem selecionados devem comparecer à sede da secretaria de Educação na quinta-feira (5), para confirmar a inscrição da criança e receber o crachá de identificação para o evento.

Ao todo, cerca de 300 crianças participarão das atividades recreativas, divididas em turnos de 8h às 12h e de 13h às 17h. Será disponibilizado um transporte em ônibus escolar para buscar e retornar com os alunos.

Para o secretário de Educação, Jales Lins, a expectativa é grande para o início do projeto. “Preparamos com muito carinho essa Colônia de Férias, pensamos em cada atividade que será realizada para proporcionar um momento de lazer, cultura e interação entre as crianças”, comentou.