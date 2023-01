Iguaverão 2023 acontece neste fim de semana - Reprodução/ Internet

Publicado 05/01/2023 15:22

REGIÃO DOS LAGOS - Começa a partir de sábado (17) o evento Iguaverão 2023, na Praia do Ubás, na altura do quiosque 12. A festividade, que também acontece no domingo (18), contará com shows musicais, aulas de Zumba nos dois dias e muito mais.

No sábado, a partir das 18h, quem vai comandar o show é o cantor sertanejo Felipe Cowboy.

Já no domingo, às 15h, o evento começa com os DJs Leozinho e Flávio Caburé, que vão esquentar o clima de Iguaba Grande. Em seguida, às 16h, será a vez do público dançar pagode e samba carioca com o Grupo Clareou.

O evento é gratuito.