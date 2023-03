Além disso, depois também será feito todas as cabeceiras de ponte do Iguabela. - ASCOM

Começaram nesta quarta-feira (1º) as obras de macrodrenagem dos rios de Iguaba Grande. O objetivo é prevenir enchentes e reduzir o excesso de água no solo. As intervenções estão sendo realizadas inicialmente no Rio Iguaçaba, no trecho de travessia da rua Dr João Vasconcelos.

De acordo com o secretário de Obras, Alexandre Freitag, as intervenções foram iniciadas neste trecho para que a obra seja iniciada pelo deságue. “Os serviços estão sendo executados após estudo de macrodrenagem, com o objetivo de reduzir o excesso de água no solo. Para isso, a obra será composta pelo assentamento de galerias e suas respectivas etapas, assim a drenagem natural ocorre reduzindo o excesso de água que passa pelo local”, explicou.

O projeto consiste na substituição de toda a tubulação, que irá aumentar a vazão de água. Além disso, depois também será feito todas as cabeceiras de ponte do Iguabela.

O prefeito Vantoil Martins (Cidadania) afirma que a obra irá mudar a vida de todos os moradores de Iguaba. “Essa é uma importante obra muito esperada por todos, pois vai acabar com todos os danos causados pelas fortes chuvas que caem sobre a nossa região. Vamos realizar estas obras em sequência e chegaremos em outros bairros, como Boa Vista, Parque Tamariz, Canellas City”, comentou.