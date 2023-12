Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins - Divulgação/ Ascom

Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil MartinsDivulgação/ Ascom

Publicado 18/12/2023 17:31

Iguaba Grande - Com as festas de fim de ano chegando, Iguaba Grande deu início à programação especial no dia 23 de novembro, com um grande evento de abertura, que contou com DJ, apresentações de dança e muito mais. A Praça Edyla Pinheiro foi iluminada com diversas luzes e decorações por todo o espaço, além da presença ilustre do Papai Noel e a participação da Turma da Tia Carol.



Para recepcionar toda a população, o Papai Noel esteve presente todos os finais de semana, até o dia 17 de dezembro, na Casa da Cultura. O local contou com diversos enfeites natalinos que completaram a felicidade das crianças e famílias da cidade. Ao total, entre crianças e adultos, mais de 2 mil pessoas visitaram o espaço.



Além disso, no sábado, 2 de dezembro, a Feirinha Criatividades da Terra lançou a edição especial natalina. A programação contou com a Professora Gleyce e seus alunos, que realizaram uma apresentação de natal e além das alunas da oficina de Ballet da Casa da Cultura, que apresentaram o espetáculo “A Fantástica Fábrica de Natal”.



O encerramento das atividades acontecerá nesta quinta-feira (20), com uma grande festa a partir de 19h, na Praça Edyla Pinheiro. O evento vai contar com apresentação de Natal da Disney, com a Tia Carol, e entrega de brinquedos pelo Papai Noel.

Papai Noel Divulgação/ Ascom