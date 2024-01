Conselheiros Tutelares tomam posse em Iguaba Grande - Divulgação/ Ascom

Conselheiros Tutelares tomam posse em Iguaba Grande

10/01/2024

Iguaba Grande - Nesta quarta-feira (10), foi realizada a assinatura do termo de posse dos novos conselheiros tutelares de Iguaba Grande. Eleitos no dia 1º de outubro de 2023, os novos membros do conselho irão atuar durante o quadriênio 2024/2028.

O Conselho é formado por membros votados pela comunidade, que previamente passaram por análise técnica e prova teórica. Os 10 candidatos escolhidos têm como função acompanhar crianças e adolescentes e decidir sobre medidas de proteção.

A cerimônia, que contou com a presença de autoridades locais da cidade, reforçou o compromisso na construção de uma comunidade mais justa, inclusiva e segura para as futuras gerações.

Conheça os novos membros:

Titulares:

Danielle Campos de Paiva

Claudio Marcio Vieira da Silva

Hélia Ramalho da Silva Acácio

Joana Savioli da Silva Aragão

Dayane Lima da Silva

Suplentes:

Carolina de Lima Gil

Sueli Martins Braz M. Nascimento

Erica da Silva Santos Coutinho

Felipe Medeiros de Souza

Diego Mota Ferreira da Silva

Entenda a função do Conselho Tutelar

O órgão foi criado para garantir que a sociedade e as autoridades cumpram o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando os direitos à sobrevivência, ao desenvolvimento pessoal e social e à integridade física, psicológica e moral.

O conselho é acionado nos casos em que crianças e adolescentes estejam em situação de risco pessoal ou social, como abandono, exploração sexual, trabalho infantil, violência, negligência, crueldade ou discriminação.