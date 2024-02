Unidade Básica de Saúde - Divulgação

Publicado 05/02/2024 15:23

Iguaba Grande - Dados apontam que Iguaba Grande atingiu na vigência de 2023.2, 75,95% de acompanhamento das condicionalidades da saúde do Bolsa Família, ficando em segundo lugar dentre os municípios da Baixada Litorânea. Destacando o acompanhamento infantil que antes estava em alerta com 33,53% e subiu para 58,99%, tirando a cidade do estado de alerta. Além disso, todas as unidades tiveram mais 85% de acompanhamento de seus beneficiários.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda, que impõe condicionalidades aos seus beneficiários, garantindo o recebimento dos benefícios em dia e sem bloqueios. Uma delas está na saúde.

Os beneficiários devem se pesar e medir sua altura, e as crianças precisam estar em dia com a vacinação, assim como as gestantes com o pré-natal. Esse acompanhamento deve ser feito 2 vezes no ano, tendo em vista que são duas vigências (janeiro a junho e julho a dezembro).

Esse trabalho foi feito pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e pelas equipes da UBSs. “O município só bateu a meta porque quem está na ponta se dedicou, nada mais justo do que agradecer, isso também é uma forma de incentivo para continuarmos a bater metas e estar sempre com boas taxas percentuais. Além disso, essa a força-tarefa aproximou as famílias da Unidade Básica de Saúde, que é o principal objetivo dessas condicionalidades”, disse a Coordenadora da ATAN, Bruna Vioti.

O QUE SÃO CONDICIONALIDADES DA SAÚDE?

As condicionalidades da Saúde são: cumprimento do calendário nacional de vacinação; acompanhamento do estado nutricional, para os beneficiários que tenham até 7 (sete) anos de idade incompletos; e realização de pré-natal das gestantes.