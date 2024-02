129ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

Publicado 16/02/2024 18:11

Iguaba Grande - Na tarde de quarta-feira (14), agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) cumpriram mandados de prisão contra N.L.S.M., E.d.S.C. e P.H.G. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Araruama após representação da Autoridade Policial.

A investigação teve início no dia 26 de janeiro, quando familiares de Marcos Antonio Conceição de Souza registraram o desaparecimento na 129ª DP. Uma equipe foi designada para ir à casa de Marcos, e a perícia papiloscópica e de local foi acionada. No local, testemunhas relataram que a residência estava revirada e que pertences, inclusive o carro de Marcos, haviam sumido. Naquela noite, Marcos havia recebido a visita de uma mulher, identificada como N.L.S.M..

Em depoimento na delegacia, a mulher alegou que ela e Marcos foram vítimas de um roubo praticado por três homens, que os mantiveram reféns dentro do imóvel. Segundo ela, após subtraírem dinheiro, pertences e realizarem transferências bancárias, os elementos deixaram a casa levando o casal no carro de Marcos. Ela foi libertada no caminho sem o telefone celular. No mesmo dia, Marcos foi encontrado morto no município de Araruama.

Dias depois, uma equipe do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) recuperou o veículo da vítima e, após confronto, prendeu P.H.G. e E.d.S.C. O terceiro indivíduo, W. da S.S., foi morto durante o confronto.

Imediatamente, uma equipe da 129ª DP compareceu à sede da 125ª DP, onde P.H. e E. foram ouvidos e confessaram a participação no roubo e na morte de Marcos. Eles também apontaram a mulher como a pessoa que passou as informações do assalto para o grupo, inclusive dizendo que Marcos deveria ser morto.

Diante das provas existentes, a delegada titular Janaína Peregrino representou pela prisão temporária dos três envolvidos, sendo as cautelares decretadas e cumpridas.