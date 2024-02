Stand-Up Paddle - Divulgação

Publicado 20/02/2024 18:34

Iguaba Grande - Vão começar nesta sexta-feira (23), em Iguaba Grande, aulas gratuitas de Stand-Up Paddle. As atividades serão conduzidas pelo instrutor Gean Viana e acontecerão todas as segundas, quartas e sextas, das 7h às 10h50. Cada sessão terá duração de 50 minutos.

Para os interessados em participar, as inscrições, para moradores a partir de 12 anos, podem ser realizadas na sede da secretaria de Esporte, localizada na Rua das Alamandas, no Jardim Solares (antigo Centro Multiuso). As vagas são limitadas. Menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis.

O secretário de Esporte, Nickolas Tahim, destacou a importância da nova modalidade. “Estamos oferecendo mais uma opção de atividade física utilizando nossa lagoa e orla. O Stand-Up Paddle é uma excelente forma de trabalhar os membros inferiores e superiores, promovendo hábitos saudáveis enquanto se desfruta da linda vista da lagoa”, afirmou.