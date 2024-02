Casa de Cultura Simonides Guimarães - Divulgação

Casa de Cultura Simonides Guimarães Divulgação

Publicado 29/02/2024 15:17

Iguaba Grande - Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de teatro para adultos e idosos de Iguaba Grande. As aulas, que começam na segunda-feira (4), acontecem todas as segundas e quartas, das 17h às 18h, na Casa de Cultura Simonides Guimarães.

Estão sendo disponibilizadas 15 vagas para adultos a partir dos 18 anos. As aulas serão ministradas pela professora Elisânia Peres. Interessados devem se dirigir presencialmente à Casa de Cultura, localizada em frente à Praça Edyla Pinheiro, no Centro, com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.

Informações como duração do curso ou data específica de início das aulas ainda não foram divulgadas. A oficina é destinada exclusivamente para moradores da cidade.