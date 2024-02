Prevenção - Divulgação

Publicado 28/02/2024 14:58

Iguaba Grande - As mulheres de Iguaba Grande, com idades entre 10 e 49 anos, agora têm direito à distribuição gratuita de absorventes higiênicos, graças ao Programa Dignidade Menstrual – Um Ciclo de Respeito. A iniciativa visa promover a conscientização sobre a naturalidade do ciclo menstrual e a oferta gratuita de absorventes higiênicos, com o objetivo de proteger e promover a saúde de meninas e mulheres.

Para ter acesso ao benefício, as interessadas devem estar inscritas no Cadastro Único e em situação de vulnerabilidade extrema, que inclui pessoas em situação de rua e estudantes da rede municipal de ensino.

A retirada dos produtos pode ser feita nas farmácias cadastradas no Programa da Farmácia Popular, mediante apresentação de documento de identidade com foto, CPF e uma autorização emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital. Em caso de dúvidas ou dificuldade em acessar o aplicativo procure o Cadastro Único, que está funcionando na sede da Moeda Social Caboclinho ou o CRAS de sua abrangência.

O programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde, contando com o apoio da Prefeitura de Iguaba Grande e das secretarias de Saúde e de Assistência Social, Trabalho e Renda.