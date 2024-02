Leilão virtual de veículos e bens - Divulgação

Publicado 29/02/2024 16:16

Iguaba Grande - Estão abertas as inscrições para o leilão virtual de veículos e bens inservíveis de Iguaba Grande. O evento está agendado para o dia 25 de março, às 13h, e será realizado de forma virtual através deste link

Os interessados em participar do leilão devem acessar o site, realizar o cadastro, ofertar lances e acompanhar a disputa on-line neste link . A visitação dos lotes para inspeção visual dos veículos estará disponível até o dia 24 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os locais para visitação são a Estrada Lafaiete Cabral, s/nº, Vila Nova (reciclagem do município) e a Rua das Acácias, 4, Igarapiapunha. Não será possível realizar visitas aos sábados, domingos, feriados e no dia do leilão.

É importante ressaltar que, durante a inspeção visual, os interessados não poderão manusear, testar ou remover peças dos veículos.