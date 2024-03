E.M. Maria Lúcia - Divulgação

Publicado 11/03/2024 19:02

Iguaba Grande - Serão abertas nesta terça-feira (12), em Iguaba Grande, as inscrições para o “Projeto Iguadance – Dança Inclusiva”. As aulas, que tem como objetivo tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social de crianças e jovens com deficiência, serão ministradas pelo professor Allan Lobato a partir de 21 de março, na E.M. Maria Lúcia.



Aqueles que estiverem interessados em inscrever os filhos nas aulas poderão se dirigir até a Secretaria de Educação, junto ao Setor de Inclusão, de 9h às 16h, em posse dos seguintes documentos: identidade ou certidão de nascimento do aluno, CPF e identidade do responsável, além de declaração de escolaridade.



O projeto também visa superar o preconceito social fortalecendo a autoestima, potencializando suas capacidades e experiências. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser realizada até sexta (15). A listagem final das turmas será divulgada nas redes sociais oficiais da prefeitura a partir da próxima segunda-feira (18).

