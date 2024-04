500 metros de cabos, um veículo VW Gol vermelho e um alicate de corte - Divulgação/PM

01/04/2024

Iguaba Grande - Um homem e uma mulher, ambos de 38 anos, foram presos por furto de cabos telefônicos na noite de sábado (30) em Iguaba Grande.

Segundo informações da ocorrência policial, durante uma operação de Comboio Preventivo Letalidade Zero, o casal foi detido em flagrante por estar envolvido no furto de cabos telefônicos pertencentes à Empresa Oi. O crime ocorreu na Estrada da Capivara, próximo à praça do Vila Nova.

Os dois indivíduos têm registros criminais por posse e uso de entorpecentes, além de lesão corporal culposa causada por veículo automotor.

Eles foram abordados enquanto cortavam os cabos, alegando falsamente estar realizando manutenção na rede, porém não apresentaram ordem de serviço.

Após confessarem o furto, foram detidos e levados à 129ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais, acompanhados de aproximadamente 500 metros de cabos, um veículo VW Gol vermelho e um alicate de corte.

Posteriormente, foram encaminhados à 118ª Delegacia de Polícia, na Central de Flagrantes, onde foram autuados pelo crime de furto e permaneceram presos.