Publicado 08/04/2024 18:22

Iguaba Grande - O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Iguaba Grande divulgou que o período de inscrições para a eleição de novos membros, representantes da iniciativa privada e sociedade civil para o biênio 2024-2026, está aberto até o próximo domingo (14). Os interessados podem - O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Iguaba Grande divulgou que o período de inscrições para a eleição de novos membros, representantes da iniciativa privada e sociedade civil para o biênio 2024-2026, está aberto até o próximo domingo (14). Os interessados podem se candidatar através de um formulário on-line

A eleição está prevista para ocorrer no dia 18 de abril, das 14h às 15h, na Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Cidade Nova. O objetivo é desenvolver e incentivar o turismo na região, implementando políticas em parceria com o setor privado e público.

O conselho será composto por membros que integram a cadeia produtiva do turismo, sendo 1/3 dos membros representantes do Poder Público, 1/3 representantes da sociedade civil e 1/3 representantes da iniciativa privada. A comissão eleitoral, formada por representantes do Poder Municipal e da sociedade civil, será responsável por analisar os documentos dos candidatos, coordenar o processo eleitoral e divulgar os resultados.

A iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Iguaba Grande para promover o turismo local, buscando o desenvolvimento sustentável e a integração entre os diferentes setores envolvidos.

Após o encerramento do período de inscrições, a prefeitura vai divulgar uma lista preliminar com os candidatos aptos a concorrer às vagas no COMTUR na segunda-feira (15).

Em seguida, haverá um período para recursos até terça-feira (16), onde os inscritos poderão contestar eventuais irregularidades. O resultado final dos candidatos aptos será anunciado quarta (17), antecedendo a eleição marcada para o dia 18.

Após a eleição, a prefeitura vai realizar a divulgação final dos conselheiros eleitos. Outras informações sobre a eleição podem ser acessadas no edital, que está disponível no site do município.