Publicado 09/04/2024 17:37

Iguaba Grande - Acontece neste sábado (13) e domingo (14), em Iguaba Grande, a partir das 8h, na Praia do Ubás, a 1ª etapa do Campeonato Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana 2024. O campeonato conta com mais de 30 clubes, com aproximadamente 600 remadores, inscritos representando diversas cidades do estado do Rio de Janeiro

Vão participar atletas de todas as idades em categorias divididas em masculina, feminina e mista, além da quilometragem dos circuitos na lagoa. O circuito irá apresentar as categorias V1, OC1 E OC2, nas modalidades master e open, 2 km e 4 km, feminino, masculina e mista, além das categorias masculino, feminino e mista, de 10 km, 6 km, 5 km e 3 km, júnior e kids.

Com origem na Polinésia, a Canoa Havaiana, ao longo dos anos, vem ganhando cada vez mais adeptos. O único requisito necessário para iniciar a prática no esporte é saber nadar.