129ª DP (Iguaba) - Divulgação/PM

129ª DP (Iguaba) Divulgação/PM

Publicado 10/04/2024 16:54

Iguaba Grande - Na manhã de quarta-feira (10), a Polícia Civil de Iguaba Grande efetuou a prisão de dois homens, de 32 e 29 anos, acusados do homicídio de Rafael dos Santos Ouvidor, de 32. O caso foi registrado no último dia 21 de março, na Rua Nossa Senhora da Conceição.



De acordo com a ocorrência, a vítima foi brutalmente agredido com pauladas, socos e pontapés, sendo socorrido ao Hospital Estadual Roberto Chabo. Infelizmente, ele morreu oito dias depois, por conta da gravidade das lesões.



Investigações apontam que a dupla, identificada como L.S.d.S. e L.V.d.L., chegou a utilizar um pedaço de pau encrustado com pontas de pregos. Os policiais apuraram imagens de segurança e, ainda conforme a ocorrência, mesmo com a vítima desfalecida, os agressores continuaram a atingindo diversas vezes na cabeça.



A brutalidade foi tanta que o pedaço de pau chegou a quebrar ao meio.



Apesar de identificar dificuldade durante a apuração dos fatos devido ao receio da população, os policiais conseguiram identificar os agressores. Na terça (9), a delegada titular da 129ª DP (Iguaba), Janaina Peregrino, representou pela prisão da dupla. Nesta quarta os agressores foram presos e seguem à disposição das autoridades.