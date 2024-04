Vacinação - Divulgação

Publicado 12/04/2024 13:19

Iguaba Grande - Iguaba Grande vai realizar neste sábado (13) o Dia “D” da vacina contra a Influenza para os grupos prioritários. A ação vai acontecer em todas as Unidades Básicas de Saúde e na Casa da Vacina, das 8h às 17h.

A vacinação contra Influenza está indicada para as pessoas que pertençam aos grupos prioritários, como trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, grávidas e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, de acordo com as determinações do Ministério da Saúde.

Para tomar a vacina, o usuário precisa apresentar o cartão de vacinação, CPF, cartão do SUS, registro profissional ou contracheque (para os profissionais de saúde e da educação) e laudo ou receita atualizados (para PCD e comorbidade).

A influenza é uma gripe que pode gerar uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade. Os casos podem variar de quadros leves a graves. A vacina influenza está incluída no Calendário Nacional de Vacinação pelo SUS.