Agentes da saúde - Divulgação

Agentes da saúde Divulgação

Publicado 17/04/2024 15:48

Iguaba Grande - Foi confirmada, através do painel de arboviroses do estado do Rio de Janeiro, a primeira morte por dengue de Iguaba Grande. Trata-se de um idoso com mais de 70 anos. O caso foi reportado no início desta semana. Com este novo registro, a Região dos Lagos chega a 7 óbitos pela doença.



De acordo com o painel de arboviroses, o critério de identificação da causa do óbito foi por exame laboratorial. Não foi divulgado se o idoso possuía algum tipo de comorbidade, apenas que o mesmo não morreu do estágio agravado da doença.

Dados ARBOVIROSES Estado RJ

Vale pontuar que, ainda conforme dados disponibilizados pelo painel epidemiológico do estado, até o momento, Iguaba é uma das que possui os menores registros de infectados pela doença, com 145 casos.



No ranking de contaminação, entre 92 cidades, Iguaba encontra-se no 82° lugar. Da Região dos Lagos, é o município com menor incidência.

Dados ARBOVIROSES Estado RJ

Comunicado Oficial – Secretaria de Saúde



Na manhã desta quarta-feira (17), a Secretaria de Saúde do município emitiu um comunicado confirmando a morte. Confira na íntegra:



“Informamos o falecimento de um idoso residente em nossa localidade desde agosto de 2023, em decorrência de complicações causadas pela dengue hemorrágica. O falecido, que havia se mudado para estar mais próximo de familiares após um Acidente Vascular Cerebral e diagnóstico inicial de Alzheimer, possuía comorbidades pré-existentes, incluindo hipertensão e diabetes, e era usuário de ácido acetilsalicílico – AS.



A família relata que, ao identificar sintomas de febre e calafrios, encaminhou o paciente a um hospital particular, onde já possuía cobertura por plano de saúde. Durante o tratamento, foi confirmado o avanço para dengue hemorrágica. Em resposta, a equipe de vigilância epidemiológica realizou, no dia 8 de abril, uma ação de bloqueio focado na residência do paciente e estendeu a intervenção para todas as residências em um raio de 100 metros, conforme estabelece o protocolo.



Continuamos a monitorar os familiares e demais indivíduos potencialmente expostos, intensificando nossas ações de prevenção e controle da dengue na região. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos os envolvidos durante este período difícil”.