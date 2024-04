Mulher identificada como E.C.F. foi resgatada pela polícia - Divulgaçaõ/PM

Publicado 16/04/2024 13:14

Iguaba Grande - Uma mulher identificada como E.C.F. foi resgatada nesta segunda-feira (15) por policiais civis de Iguaba Grande. A mulher, que tem deficiência intelectual grave, havia sido sequestrada em casa na última sexta-feira (12). Neste meio tempo, ela foi violentada sexualmente enquanto era mantida em cárcere no Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações avançaram rapidamente após a obtenção de imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a identificar o veículo que transportou a vítima. Através do depoimento de um motorista de aplicativo, foi possível rastrear a rota até o bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Lá, na residência de um elemento identificado como C. E. D. M., ela foi encontrada.



Na manhã desta segunda-feira, E. foi localizada e, durante o retorno para Iguaba Grande, o elemento, ainda segundo a ocorrência, admitiu ter mantido relações sexuais com ela. Exames realizados no IML de Araruama confirmaram a ocorrência de conjunção carnal e atos libidinosos recentes, todos sob coação e ameaça. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante.



Em seguida, E. retornou aos cuidados da mãe e foi encaminhada para atendimento médico especializado. O elemento, por sua vez, foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.