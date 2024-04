Porte ilegal de arma de fogo - Divulgação/PM

Porte ilegal de arma de fogo Divulgação/PM

Publicado 15/04/2024 15:18

Iguaba Grande - Um homem de 86 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo na noite deste domingo (14), em Iguaba Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Edson da Costa Duarte, no bairro Iguaba Pequena. Ao chegar no local, os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 62 anos, que relatou que seu ex-marido teria jogado um copo nela. A vítima também informou que o agressor possuía uma arma de fogo em casa.

Diante da situação, os policiais realizaram uma busca na residência e encontraram um revólver calibre 32, com seis munições intactas. O elemento foi preso em flagrante e encaminhado à 129ª Delegacia Policial, onde foi autuado pelo crime de violência contra a mulher e depois para a 118ª DP, onde foi registrado o porte ilegal de arma de fogo.

Cabe ressaltar, que o acusado possui 22 anotações criminais por estelionato (Art. 171 do Código Penal) e a vítima também tem anotações por estelionato, lesão corporal, calúnia, ameaça e injúria.