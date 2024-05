Pastor Israel Maia - Reprodução/Rede social

Pastor Israel Maia Reprodução/Rede social

Publicado 29/05/2024 18:40

Iguaba Grande - Um pastor de Iguaba Grande, identificado como Israel Maia, morreu na manhã desta quarta-feira (29), em um acidente de trânsito em São Gonçalo, na BR-101. A ocorrência foi registrada numa região próxima ao piscinão da cidade. Informações extraoficiais apontam que a vítima estaria voltando do trabalho no momento do ocorrido.

Acidente Reprodução/Rede social

Israel era pastor da Catedral das Assembleias de Deus do município.



De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela rodovia, a ocorrência, que envolveu uma colisão traseira entre um carro e um caminhão no km-113, na pista sentido Niterói, foi registrada por volta das 6h30. Israel veio a óbito ainda no local.



Outras quatro vítimas precisaram de atendimento da concessionária de do Corpo de Bombeiros, sendo duas removidas para uma unidade hospitalar com ferimentos leves. Outras duas ficaram ilesas.

Nota de falecimento Reprodução/Rede social

A prefeitura de Iguaba Grande divulgou uma nota comunicando o falecimento do pastor, que era muito querido na cidade. O município também ofereceu condolências à família e amigos.



A publicação gerou muita comoção nas redes sociais, com pessoas lamentando a partida precoce do pastor, que tinha 62 anos.



Em respeito ao ocorrido, o prefeito Vantoil Martins (CID) decretou três dias de luto na cidade.