Celular recuperado - Divulgação/PM

Publicado 20/06/2024 18:35

Iguaba Grande - Um homem foi preso por receptação na manhã desta quinta-feira (20), em Iguaba Grande, após comprar um celular furtado durante as festividades de aniversário da cidade no último dia 7 de junho. Outro indivíduo responderá pelo mesmo crime por revender o aparelho. A vítima, que trabalha como diarista, teve seu telefone recuperado e devolvido.

Segundo a ocorrência, agentes da Polícia Civil, após trabalho de inteligência, identificaram que o aparelho celular estava em posse de um indivíduo que, ao ser questionado, alegou ter comprado o mesmo através de um grupo de WhatsApp pela quantia de R$ 350.

Durante conversa com os agentes, conforme a polícia, o sujeito passou informações sobre o vendedor, o que possibilitou a localização e qualificação do elemento. Ao ser questionado, ele alegou ter comprado o celular no dia 9 de junho, por R$ 300, em uma feira de Cabo Frio, com o objetivo de revendê-lo.

Diante dos fatos, o indivíduo que comprou o celular por R$ 350 recebeu voz de prisão, que foi ratificada pela Delegacia Titular. O que adquiriu por R$ 300 e revendeu responderá pelo crime de receptação.