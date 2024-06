Skatista - Divulgação

Publicado 27/06/2024 17:51

Iguaba Grande - Iguaba Grande anunciou a abertura das inscrições para aulas de skate, direcionadas a crianças a partir de seis anos. A previsão é que as atividades comecem ao longo do mês de julho.



As aulas, que prometem movimentar a rotina dos pequenos, serão realizadas na sede da Secretaria de Esportes, situada na Rua das Alamandas, no bairro Jardim Solares.



Os interessados devem se dirigir ao local munidos dos seguintes documentos: RG (original e cópia), CPF (original e cópia), comprovante de residência (original e cópia), atestado médico e uma foto 3×4.

