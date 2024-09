Rua Inglaterra - Reprodução

Publicado 18/09/2024

Iguaba Grande - As eleições municipais de outubro estão se aproximando, e os eleitores de Iguaba Grande devem ficar atentos, especialmente aqueles que votam na Escola Municipal Cláudio Moacyr. Nesta quarta-feira (18), a prefeitura da cidade emitiu uma nota informando que, devido a obras, o local de votação precisou ser alterado.



Agora, os eleitores deverão votar no local onde a escola está funcionando provisoriamente, localizado na Rua Inglaterra, número 159, no bairro Canellas City, ao lado do antigo Centro Geriátrico.



Ainda de acordo com a prefeitura, no dia das eleições, 6 de outubro, haverá um ônibus gratuito a serviço do TRE, ligando os dois locais ao longo de todo o dia.

