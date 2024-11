UBS - Divulgação

UBSDivulgação

Publicado 08/11/2024 17:37

Iguaba Grande - A Secretaria de Saúde de Iguaba Grande está realizando ações de conscientização como rodas de conversa e palestras, durante todo o mês de novembro dedicado à campanha “Novembro Azul”, em combate ao câncer de próstata. As ações acontecem nas Unidades Básicas de Saúde.



O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. Segundo o Ministério da Saúde, é o responsável pela morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).



Os homens com mais de 45 anos, que desejarem realizar o exame de próstata, devem procurar a UBS onde estão cadastrados e solicitar um encaminhamento para atendimento com um médico urologista na Policlínica Municipal. Lembrando que o exame é de extrema importância para a identificação do tumor e quanto antes for detectado, maiores as chances de cura do paciente.



Confira a programação nas Unidades Básicas de Saúde:



13/11: UBS Boa Vista (9h)

14/11: UBS Centro (14h)

18/11: UBS Ubás (8h)

19/11: UBS Centro (8h30) e UBS Vila Nova (9h)

27/11: UBS Iguaba Pequena I e II (8h)

21/11: UBS Pedreira (9h)

26/11: UBS Sapeatiba Mirim (9h)

27/11: UBS Ubás (9h)

29/11: UBS Nova Iguaba (14h30)

Programação Divulgação