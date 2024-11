Foragido por homicídio - Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 13:25

Iguaba Grande - A Polícia Civil de Iguaba Grande prendeu, no início da tarde de quinta-feira (14), F. N. S., acusado de envolvimento no homicídio de “Carlinhos Gambal”, registrado no dia 25 de julho. A ocorrência foi registrada após a equipe de inteligência a equipe receber informações que indicavam o paradeiro do elemento no bairro São Miguel.

Segundo as investigações, F. N. S. teria auxiliado os executores do crime ao indicar o local onde a vítima morava e o momento em que ela estaria em casa, facilitando a ação criminosa. Com base nas informações obtidas, os policiais realizaram diligências e cumpriram o mandado de prisão expedido contra ele.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a 129ª Delegacia de Polícia (DP) de Iguaba Grande, onde permanece à disposição da Justiça e será encaminhado ao Sistema Prisional.