Ataque a tiros - Divulgação/PM

Publicado 19/11/2024 17:18

Iguaba Grande - Na madrugada desta terça-feira (19), um ataque a tiros deixou um homem morto e uma mulher ferida na Rua Edson da Costa Duarte, em Iguaba Pequena, em Iguaba Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência de lesão corporal com duas vítimas em um quiosque na localidade. Ao chegarem, os agentes encontraram Luan Cunha Barbosa, caído ao solo, com ferimentos de arma de fogo no tórax, cabeça e abdômen. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro de Luan, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

A segunda vítima, uma mulher, sofreu ferimentos nas mãos e foi atendida na mesma unidade de saúde. Ela relatou à polícia que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local. Um deles atravessou a rua e atirou contra Luan, atingindo-a acidentalmente enquanto estava próxima da vítima.

A perícia foi acionada ao local, e a Polícia Civil investigará as circunstâncias e a motivação do crime. A ocorrência foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), responsável pelo caso.