Prefeito Vantoil MartinsDivulgação

Publicado 17/12/2024 14:35

Iguaba Grande - Aconteceu na última sexta-feira (13), no auditório da Escola Oscar Magalhães, em Iguaba Grande, o lançamento da revista “Virada de Jogo: Um novo jeito de governar”. O evento, conduzido pelo prefeito Vantoil Martins, reuniu secretários, vereadores e servidores que participaram dos cinco anos e meio de gestão, além de homenagear mais de 100 pessoas que contribuíram para as ações do governo.



Com 46 páginas, a publicação apresenta as principais iniciativas da administração, destacando o trabalho coletivo na transformação do município e na recuperação da autoestima dos moradores. A revista tem o objetivo de registrar e eternizar os avanços alcançados, reforçando o compromisso com o desenvolvimento de Iguaba Grande.



A cerimônia foi marcada por momentos de emoção e recordações das conquistas obtidas ao longo do mandato. Durante o evento, Vantoil Martins ressaltou a importância da dedicação de cada integrante da equipe, afirmando que os resultados só foram possíveis graças ao esforço conjunto.



Entre as realizações destacadas estão melhorias na infraestrutura, projetos voltados à saúde e educação e ações para fortalecer a economia local.