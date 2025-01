Casa de Cultura - Divulgação

Publicado 03/01/2025 17:58

- Iguaba Grande abriu as inscrições para a Lei Aldir Blanc e até o dia 10 de janeiro, artistas, produtores e coletivos culturais podem inscrever propostas para apresentações, oficinas, ações de formação cultural e intervenções nas áreas de artes visuais, teatro, dança, música, literatura, cultura popular, patrimônio histórico e fotografia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente online, através do formulário disponível no edital e enviado pelo e-mail: cultura@iguaba.rj.gov.br, com as devidas documentações obrigatórias indicadas.O candidato deve enviar, junto ao formulário preenchido com o Plano de Trabalho, a seguinte documentação: documento com foto, CPF, documentos relacionados na categoria de apoio em que o projeto estiver inscrito, declaração de representação, portfólio artístico, entre outros. Cada agente cultural poderá concorrer neste edital com no máximo dois projetos e só poderá ser contemplado em um.O edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria de Cultura de Iguaba Grande, com participação ativa da sociedade civil. A Lei no 14.399/2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Fomento à Cultura, baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil. O objetivo deste edital é incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Iguaba Grande, garantindo investimento em ações que contribuam para a democratização do acesso desses agentes ao financiamento público, com uma política de transparência. Confira o link do Edital completo.